Gaziantep’te iki günde ikinci scooter kazası

Gaziantep’te iki günde ikinci scooter kazası

Kırmızı ışıkta geçen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen scooter'lı gençlerin arasına daldı. Gençlerin ölümden döndüğü kazanın ardından gözaltına alınan sürücü serbest bırakıldı.

Dün akşam saatlerinde Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi’ndeki Anneler Parkı civarında lise son sınıf öğrencileri M.K.K. (17) ve C.A. (17), dershane arasında yemek yemeye gitmek için scooter'a bindi.

Anneler Parkı civarına gelen iki arkadaşa, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalıştıkları esnada kırmızı ışıkta durmayan Nagihan B.’nin kullandığı otomobil çarptı.

İkisi de ağır yaralandı, sürücü serbest bırakıldı

Çarpmanın etkisiyle taklalar atarak yola savrulan iki genç, ağır yaralandı.

Yaralı öğrenciler Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, kazaya sebep olan sürücü Nagihan B. polis ekipleri tarafından İbrahimli Polis Merkezi’ne götürüldü.

İHA'da yer alan habere göre ifadesi alınan Nagihan B., serbest bırakıldı.

İki gencin ölümden döndüğü kaza anı ise bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep’te iki günde ikinci scooter kazası VİDEO



Aynı bölgede ikinci scooter kazası

Kazanın yaşandığı bölgede iki gün önce de bir otomobil scooter'lı çocukların arasına dalmıştı.

Kazada lise son sınıf öğrencisi Ezgi Alya Yiğit hayatını kaybederken, arkadaşı Şimal T. ise ağır yaralanmıştı.