Gaziantep’te iki kardeşe evleri mezar oldu

Gaziantep’te iki kardeşe evleri mezar oldu

Yangında alevlerin arasında kalan iki kardeşin cesedi, demir parmaklıkların sökülmesiyle çıkarılabildi. Olan bitenden habersiz iş dönüşünde eve gelen baba gördüğü manzara karşısında adeta yıkıldı.

Gaziantep’in Nizip ilçesi İstiklal Mahallesi’nde yaşayan Vahit ve Sara Al Alu çiftinin iki çocuğunun diri diri yanarak öldüğü yangın sonrası ortaya çıkan görüntü yürekleri dağladı.

İddiaya göre, 20 yaşındaki anne Sara Al Alu, soğuk hava nedeniyle evdeki kömür sobasının yakarak, beşikte bulunan 1.5 yaşındaki oğlu Ahmet ile 4 yaşındaki Abdurrahman’ı evde bıraktı ve komşusu olan kayınvalidesinin yanına gitti.

Çocukları üşümesin diye yanan sobaya yakın bir yerde bıraktığı beşikte bulunan örtü, sobanın kor haline dönüşmesi ile tutuştu.

BİR ANDA ALEVLER SARDI

Bir anda odayı alevler sardı.

Dumanı fark eden anne ve yakınları, çocukları kurtarmak amacıyla eve girmeye çalışmasına rağmen başarılı olamadı.

Yangın ihbarı ile olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, kısa sürede alevlere müdahale ederek, yangını söndürürken, ekipler yoğun duman ve alevler nedeniyle yangının başladığı odaya girmekte zorlandı.

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CAN PAZARI YAŞANDI

Bir taraftan ekipler alevleri söndürerek odaya girerken, vatandaşlar da caddeye bakan odanın penceresindeki demir parmaklıkları sökmeye çalıştı.

Evin içerisinden alevlerin başladığı odaya girmeyi başaran ekipler, vatandaşların ellerinde demir makas ve balyoz ile vurarak demir parmaklıkları sökmesinin ardından iki kardeşi dışarı çıkarmayı başardı.

BÖYLE ACI GÖRÜLMEDİ

İtfaiye erleri önce alevlerin ortasında kalan 1.5 yaşındaki bebeğin cansız bedenini pencereden uzattı, ardından ise ağabeyi Abdurrahman’ın cesedini çıkardı.

Umutla pencereyi sökmeye çalışan vatandaşlar ise iki kardeşin cansız bedenlerini görünce büyük acı yaşadı.

O anlarda umutları acıya dönüşen vatandaşlardan çığlıklar yükseldi.

BABANIN YIKILDIĞI AN

İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan iki kardeş, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Nizip Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İki kardeşin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, tüm çabalara rağmen yaşama döndürülemedi öğrenildi.

Sanayi sitesinde yedek parça dükkanında işçi olarak çalışan 23 yaşındaki baba Vahit Al Alu ise ailesinin geçimini sağlamak amacıyla sabah çıktığı eve akşam geri döndüğünde gördüğü manzara karşısında şok yaşadı.

İki çocuğunun da yangında öldüğü haberini alan baba, adeta yıkıldı.

Sokak ortasında fenalaşan baba acı haber karşısında dizlerinin üzerine çöktü. Büyük acı yaşayan baba yaşananlara şahit olan komşuları tarafından teskin edilmeye çalışıldı.

GERİYE SADECE GÖRÜNTÜLERİ KALDI

Öte yandan 1,5 Ahmet ve 4 yaşındaki Abdurrahman’dan geriye ise iki kardeşin birbirlerine sevgiyle sarılıp öpüştükleri video kaldı.