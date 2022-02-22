Gaziantep'te iki pitbullun çocuğa saldırısıyla ilgili yeniden tutuklama kararı

Pitbull cinsi köpeklerin 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırısına ilişkin dün tahliye edilen 4 sanığın, yeniden tutuklanmalarına karar verildi.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık'ta 2 pitbullun saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklanmıştı.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

Haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 6 sanık, dün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Duruşmada ifade veren sanıkların, suçu birbirlerinin üzerine atması dikkat çekti.

“KÖPEĞİ ZEYNEP SAHİPLENDİ”

İlk olarak dinlenen tutuklu sanık Mustafa Yiğit, sarı köpek olan “Zomo”yu Osman K.’nin ismi “Asil” olan siyah köpeği ise kendisinin sahiplendiğini belirterek, “Köpekleri Mersin’den yavruyken biz getirdik. Ben şehir dışına çok çıktığım için köpeği Zeynep sahiplendi. Köpeğin ihtiyaçlarını Zeynep giderdi.” ifadelerini kullandı.

“ALIRKEN PITBULL OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”

Mahkeme başkanı, sanık Yiğit’e “Mama kim veriyordu? Köpeği her önüne gelen gezdirir miydi?” diye sordu.

Sanık Yiğit ise köpeği sitede gezdirmediğini ifade ederek, “Köpekleri daha önce sitede bulunan veya dışardaki kişilere saldırdığı görülmedi. Sitedeki sakinler herkes köpeklerle ilgilenirdi. İkinci kulübeyi Zeynep ile Hüseyin yaptı. Kartında melez gibi bir şey yazıyordu. Köpeğin pitbull cinsi olup olmadığını bilmiyordum. Ben ilk defa sahiplendiğim için cinsini bilmiyordum. Köpek büyüyünce çevredekiler pitbull olduğunu söylediler.” dedi.

“FOTOĞRAFLAR KÖPEĞİN SAHİBİ OLDUĞUM ANLAMINA GELMİYOR”

Tutuklu sanık Süheyla Kurçak da sitede sekreter olarak çalıştığını söyledi.

Köpekleri siteye Osman K. ile Mustafa Yiğit’in getirdiğini belirten Kurçak, “Mustafa Yiğit köpeği sahiplendirmek istedi. Ben de sitede oturan bir psikoloğa durumdan bahsettim ama sonradan vazgeçti. Mustafa Yiğit köpeklerle ilgilenmeyi bırakmadı. Annesi ısrar edince Zeliha, Asiye’yi köpeklerin yanına götürdü. 10 dakika sonra dışardan sesler geldi. Olayı öğrendiğimde Asiye’yi hastaneye götürmüşlerdi. Herkesin köpeklerle fotoğrafı var. Benim de var ama sevdiğim için. Birkaç fotoğraf çektirmiş olmam köpeğin sahibi olduğum anlamına gelmiyor. Çünkü Asiye’nin de fotoğrafı var. Asiye köpeklerle her zaman oynardı. Öncesinde köpekler hiç kimseye saldırmadı.” ifadelerini kullandı.

“ASİYE’NİN SAÇI KÖPEKLERİN AĞZINA GİRDİ”

Tutuklu yargılanan sanık Zeliha Can ise duruşmada köpekleri sahiplenmediğini söyledi.

Kendisinin evden çıkan artık yemekleri köpeklere verdiğini anlatan Can, “Annesi izin verince Asiye’yle köpeklerin yanına gittik. Asiye kulübede köpekleri sevdi. Köpekleri basketbol sahasına bıraktım. Asiye’yi dışarıya çıkardım. Köpekler kendi aralarında boğuşuyordu. Asiye de korkup koşarak benim yanıma geldi. Asiye koşarken ‘Zomo’nun zinciri ayağına takıldı. Asiye’nin saçları örgülüydü. Saçları köpeklerin ağzına girince yakalandı. Asiye’nin saçını elimle çıkartmaya çalıştım. Yardım çığlığı attım. İnsanların yardımıyla saçı çıkarttık. İnsanlar kalabalıklaşınca köpekler saldırganlaştı ve Asiye’yi ısırdılar.” diye konuştu.

“GÖRÜNTÜLERİN SİLİNMESİ TALİMATINI VERMEDİM”

Davada söz alan tutuklu sanık site yöneticisi Mustafa Elibol, siteyi 3 yıldır yönettiğini söyledi.

Köpeklerin başıboş bırakılmaması gerektiğini Mustafa Yiğit ile Osman K.’ya söylediğini aktaran Elibol, “Daha sonradan Osman K.’nin köpeğini Zeynep Can’ın sahiplendiğini duydum. Zeynep kasaptan aldığı kemiklerle köpekleri besliyordu. Ben köpeklere hiç mama almadım. Bakımlarını üstlenmedim. Ben köpekleri çok sevmem. Köpekleri sevseydim, muhakkak bir fotoğrafım çıkardı. Köpeklerin veteriner kartları Mustafa Yiğit ile Osman K.’nin adınaydı. Ben bu köpekleri sahiplenmedim. Çevreyi gösteren kameralarda şifre yoktu. Görüntülerin silinmesi talimatını vermedim. Neden silindiğini bilmiyorum.” dedi.

“ASİYE KÖPEKLERLE SIK SIK OYNARDI”

Tutuksuz yargılanan sanık Zeynep Can da sitede köpeklerin tasmasız bir şekilde sitede dolaşabildiğini kaydetti.

Her iki köpeğin ihtiyacını Mustafa Yiğit’in karşıladığını paylaşan Can, “Site yöneticisi Mustafa Elibol da internet üzerinden köpeğe mama siparişi veriyordu. Ben siteye geldiğimde olayı öğrendim. Olaydan bir ay kadar önce ‘Zomo’nun ayağını arı soktu. Ertesi günü köpeğin ayağını arı soktuğunu öğrenen Mustafa Yiğit, köpeği veterinere götürdü. Bütün aşıları o yaptırıyordu. Hüseyin Ateş kulübeyi site Mustafa Elibol’un talimatıyla yaptığını söylemişti. Asiye bazen tek, bazen de annesiyle gelirdi. Köpeklerle sık sık oynardı. Köpekleri severdi.” dedi.

“GÖRÜNTÜLER UZAKTAN ERİŞİMLE SİLİNEBİLİR”

Site yöneticisi Mustafa Elibol’un ağabeyi olan tutuksuz yargılanan sanık Mahmut Elibol ise sitenin güvenli kamera sisteminin bakımını 2 yıldır kendisinin yaptığını söyledi.

Olaydan yaklaşık bir hafta önce kameranın bakım ve onarımını yaptığını aktaran Elibol, “Kameraların tamamı aktif olarak çalışıyordu. Kameraya uzaktan erişimle görüntüleri silme imkanı var. Ancak ben yapmadım. Mustafa bana böyle bir talimat vermedim. Sitede 90’dan fazla kamera var.” ifadelerine yer verdi.

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“SÜHEYLA İLE MUSTAFA SEVGİLİYDİ, KÖPEKLERİ GÖNDERTMEDİ”

Sanık beyanlarının ardından konuşan baba Hüseyin Ateş, 5 yıldan bu yana sitede apartman görevlisi olarak çalıştığını belirtti.

Köpeklerin siteye Mustafa Yiğit ile Osman K. tarafından getirildiğini ifade eden Ateş, “‘Asil’ isimli siyah köpeği Mustafa Yiğit gönderecekti. Bunun üzerine Süheyla, onun da gönderilmesini istemedi. Kendisinin bakacağını söyledi. Köpeklerin aşılarını Süheyla ile Mustafa Elibol yaptırıyordu. Süheyla bizzat şirket telefonundan veterineri aramıştı. Ayağı arı sokulan köpeği Zeynep Can veterinere götürdü. Ama ona parayı Süheyla verdi. Zomo’yu göndereceklerdi. Ancak Süheyla köpeğin gitmesini istemedi. Site yöneticisi Mustafa da Süheyla’yı sevdiği için köpeği göndertmedi. Zomo’nun gönderilmesini de o istemedi.” dedi.

“SÜHEYLA BANA ‘SEN GİDERSİN KÖPEKLER KALIR’ DEDİ”

Olaydan Süheyla’nın kendisini arayarak, “Köpekler birine saldırdı ama kime saldırdığını bilmiyorum.” demesiyle haberdar olduğunu aktaran Ateş, şöyle devam etti:

“Ben kendilerinden asla hiçbir para talebinde bulunmadım. Devletimiz bize gerekli tüm desteği verdi. Köpekler Asiye’den 2 gün önce başka site sakininin süs köpeğine saldırdı. Jandarmalar siteye geldi. Süheyla köpekler gönderilmesin diye kapıcı dairesine sakladı. Bir gün boyunca oradan çıkarmadı. Kamera şifrelerini Süheyla ile Mustafa Elibol biliyor. Olaydan birkaç gün önce Süheyla’ya ‘Bu köpekler saldırgan oldu. Siteden gönderelim’ dedim. Ancak o bana ‘Bu siteden sen gidersin köpekler kalır’ diye cevap verdi. Mustafa Yiğit ‘Asil’ isimli köpeği göndertmek istedi ama Süheyla gönderilmesini istemedi.”

ANNE ATEŞ: KIZIMI KÖPEKLERE ALIŞTIRAN SÜHEYLA OLDU

Asiye’nin annesi Zeynep Ateş ise 5 yıldan beridir sitede oturduklarını belirtti.

Mahkeme başkanı, anne Ateş’e “Köpeklerle oynar mıydı?” diye sordu.

Anne Ateş ise başkanın sorusuna, “Çocuk sonuçta,gitme desen de anlamıyor. Kızımı köpeklere alıştıran Süheyla oldu. Ben kızıma gitme desem de Süheyla götürüyordu. Hatta bana ‘Kızınız benim sayemde hayvan sevgisi kazanıyor. Çocuk hayvan sevgisiyle büyüsün’ diyordu. Bu nedenle Asiye köpeklere alıştı. Gün içerisinde oyun oynayıp, yanlarına gidiyordu. Önceden dışarıya karşı bir saldırı oluyordu ama bize olmamıştı. ‘Asil’ isimli köpek Mustafa Yiğit’in, ‘Zomo’ isimli köpek ise Mustafa Elibol ile Süheyla Kurçak’ındı. Köpeklerin bakımları birlikte yapılıyordu.” dedi.

TEHDİT İDDİASI

Duruşmada tanık olarak dinlenen site sakini Esen Özkan ise köpeklerle ilgili jandarmaya daha önceden çok sayıda şikayette bulunduğunu belirtti.

Köpeklerden dolayı site bahçesine korkudan giremediğini aktaran Özkan, “Şikayetin ardından site yöneticisi Mustafa Elibol beni site bahçesinde darp etti. Duruşmadan önce Mustafa Elibol’un yakınları bizi tehdit etti. Mustafa Elibol’un adının söylenmemesi için beni ve diğer tanıkları tehdit ettiler.” ifadelerini kullandı.

SAVCI ‘TUTUKLU KALSINLAR’ DEDİ

Sanık beyanlarının ve tanıklarının dinlenmesinin ardından duruşma avukatların savunmalarıyla devam etti.

Avukat savunmalarının ardından mütalaası sunan duruşma savcısı, sanıkların üzerlerine atılı suçun vasfı mahiyeti, mevcut delil durumu, sanıkların tanıklar ve müştekiler üzerinde baskı yapması noktasında şüphe bulunması, sanıkların üzerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesi bulunması nedeniyle tutuklu bulunan sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

DÜN HEPSİ TAHLİYE OLDU

Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu bulunan sanıkların tutuklu kaldıkları süre ve mevcut delil durumundan dolayı ayrı ayrı tahliye edilmelerine karar verdi.

Dosyanın uzlaştırma komisyonuna sevk edilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İTİRAZ KABUL EDİLDİ, YENİDEN TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, dün 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu yargılanan M.E, M,Y, S.K. ve Z.C'nin tahliyesine itiraz etti.

İtirazı inceleyen nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi.