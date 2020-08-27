Gaziantep'te ikinci kattaki çocuk emlakçının üzerine düştü

İki yaşındaki Abdulkadir, evlerinin balkonundan emlak ofisinin önündeki sandalyede oturan İsmail Elmas'ın üzerine düşerek ölümden döndü.

Gaziantep'in Onat Kutlar Mahallesi'nde, ikinci kattaki evlerinin balkon demirlerine tırmanan 2 yaşındaki Abdulkadir Hulu Accuri, dengesini kaybederek, giriş katındaki emlak ofisi önünde arkadaşlarıyla oturan İsmail Elmas'ın üzerine düştü.

Çocuğu kucağında bulan Elmas da sandalyeyle birlikte yere devrildi.

ÇOCUK HAFİF YARALANDI

İhbar üzerine gelen ambulansla hastaneye götürülen çocuğun sol ayağında zedelenme, İsmail Elmas'ın sol elinde çatlak oluştuğu belirlendi. İsmail Elmas ve Abdulkadir Hulu Accuri, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Çevredekiler ve aile tarafından kahraman ilan edilen İsmail Elmas, bugün küçük çocukla bir araya geldi.

"ÜZERİME HALI DÜŞTÜ SANDIM"

İlk anda üzerine balkondan halı düştüğünü zannetiğini söyleyen İsmail Elmas "Arkadaşlarımla oturuyordum. Telefonu elime aldığım sırada üzerime gelen çocuk ile geri savruldum, kendimi yerde buldum. İlk önce balkona kuruması için bırakılan halının düştüğünü zannettim. Çocuk olduğunu sonra anladım. Hemen toparlanıp, çocuğa baktım iyiydi. İkimizin de çok şükür sağlığı iyi. Normalde o gün oturduğum yere hiç oturmam. Bu tamamen Allah'ın hikmeti. İyi ki orada oturuyordum. Çocuğun kurtulmasına vesile olduğum için çok mutluyum" dedi.

"KURTULMASI MUCİZE"

Bacağı sarılı olan çocuğunu kucağından bırakmayan baba Ahmet Accuri de, "Altı çocuğumun en küçüğü olan Abdulkadir, kimseye söylemeden balkona çıkmış. Büyük korku yaşadık ve hemen hastaneye gittik. Çocuğum İsmail'in üzerine düşmüştü. Kurtulması tamamen mucize, Allah'a şükrediyor ve İsmail kardeşime teşekkür ediyorum. İsmail orada oturmuyor olsaydı, şimdi oğlumu toprağa veriyor olabilirdim" diye konuştu.