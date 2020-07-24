Gaziantep'te ilaç içen iki çocuk zehirlendi

Sokakta buldukları ilaçları içerek zehirlenen 7 yaşlarındaki iki kuzen, tedavi altına alındı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde, sokakta oynayan 7 yaşlarındaki U.U.K. ile kuzeni Y.S.Y, oyun alanında buldukları ilaçları içti.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Bir süre sonra rahatsızlanan iki çocuk, yakınlarının durumu fark etmesi üzerine sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. U.U.K. ile kuzeni Y.S.Y, ilk müdahalenin ardından Hatay'ın Samandağ ilçesindeki özel hastaneye sevk edildi.