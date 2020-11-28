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    Gaziantep'te imamın telefonunu çalan hırsız kamerada

    Telefonu çaldığı sırada güvenlik kameralarına takılan hırsız, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.
    • İHA
    • 28.11.2020 - 10:35
    • Güncelleme : 28.11.2020 - 10:55
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    Gaziantep'te imamın telefonunu çalan hırsız kamerada

    Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde bir camide, görevliye ait cep telefonu çalındı.

    İhbar üzerine çalışma başlatan polis, camideki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, görüntülerden şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli, önceki gün adresine düzenlenen operasyonla yakaladı.

    AYNI SUÇTAN YİNE TUTUKLANDI

    Daha önceden de farklı tarihlerde camiden yaptığı hırsızlıktan dolayı tutuklanan şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyette yapılan incelemede daha önce de benzer şekilde 'mabetten hırsızlık' suçundan tutuklandığı saptandı.

    İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    O ANLAR KAMERADA

    Sakince camiden ayrılan hırsızın, imamın odasına girerek telefonunu alıp çıktığı görüldü.

    İmamın telefonunu çalan hırsız önce güvenlik kamerasına yakalandı İZLE

     

    Gaziantep te imamın telefonunu çalan hırsız kamerada #1

    Gaziantep te imamın telefonunu çalan hırsız kamerada #2

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