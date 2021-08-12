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    Gaziantep'te inşaat işçisi çatıda asılı kaldı

    Bir okul inşaatının çatı işlerini yaparken ayakları bina ile çatı arasında sıkışan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
    • İHA
    • 12.08.2021 - 16:10
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 16:31
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    Gaziantep'te inşaat işçisi çatıda asılı kaldı

    Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Onat Kutlar Mahallesi'nde bulunan Karacoğlan İlkokulu'nun çatı kısmında onarım çalışması yürüten işçi, ayaklarının kayması sonucu askıda kaldı.

    Çatı ile bina arasında sıkışan işçi, bir süre kurtarılmayı bekledi.

    YARDIMINA İTFAİYE YETİŞTİ

    İşçisinin sesleri üzerine çevredeki vatandaşlar tarafından polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bilgi verildi. Talihsiz işçi, itfaiye ekiplerince beşinci kattan aşağı düşmek üzereyken kurtarıldı.

    Gaziantep'te inşaat işçisi çatıda asılı kaldı VİDEO

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Uzun süre sonra kurtarılan işçi, olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Gaziantep te inşaat işçisi çatıda asılı kaldı #1

    Gaziantep te inşaat işçisi çatıda asılı kaldı #2

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