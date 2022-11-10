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    Gaziantep'te inşaat kazı alanında patlama

    İnşaat temeli çalışması sırasında meydana gelen patlamada; kazı alanından sıçrayan taş ve kaya parçalarının seyir halindeki bir otomobile isabet etmesi sonucu, 2 kişi hafif yaralandı.
    • 10.11.2022 - 21:35
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    Gaziantep'te inşaat kazı alanında patlama

    Gaziantep Şirinevler Mahallesi’nde akşam saatlerinde, bir inşaat alanında talihsiz bir olay yaşandı.

    İnşaat temeli açmak için kazı yapılan alanda, bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

    2 kişi yaralandı

    Patlamanın etkisiyle, inşaat kazı alanından sıçrayan taş ve kaya parçalarının yoldan geçmekte olan bir otomobile isabet etmesi ile 2 kişi hafif yaralandı.

    Patlama sesini duyanların ihbarıyla olay yerine; polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Patlamanın sebebi araştırılıyor

    Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırırken polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alıp yolu trafiğe kapattı.

    DHA'nın haberine göre; patlamanın çıkış sebebi araştırılıyor.

    Gaziantep te inşaat kazı alanında patlama #1

    Gaziantep te inşaat kazı alanında patlama #2

    Gaziantep te inşaat kazı alanında patlama #3

    Gaziantep te inşaat kazı alanında patlama #4

    Gaziantep te inşaat kazı alanında patlama #5

    Gaziantep te inşaat kazı alanında patlama #6

    Gaziantep te inşaat kazı alanında patlama #7

    Gaziantep te inşaat kazı alanında patlama #8

    Gaziantep te inşaat kazı alanında patlama #9

    Gaziantep te inşaat kazı alanında patlama #10


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