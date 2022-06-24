Gaziantep'te intiharına engel olmak isteyen kişiyi öldüren şahsa tahliye

intihar etmek istediği sırada kendisini engellemek isteyen Oktay Danabaş'ı öldüren Muhammet Yıldız'ın yargılandığı davada karar çıktı. Şahıs, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Akkent Mahallesi'nde otomobilinin içinde oturan Muhammet Yıldız, pompalı tüfekle intihar etmek istedi.

Bu durumu fark eden 39 yaşındaki işletmecisi Oktay Danabaş, psikolojik sorunları olan Muhammet Yıldız'la konuşmaya başladı.

Konuşma devam ederken Muhammet Yıldız, 4 çocuk babası Oktay Danabaş'ı tüfekle öldürdü.

Taksirle adam öldürme suçundan dava açıldı

Olayın ardından Muhammet Yıldız gözaltına alınırken Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Yıldız hakkında "taksirle adam öldürme" suçundan iddianame hazırladı.

Sanık hakim karşısına çıktı

Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesince yargılamasına başlanan Yıldız, karar duruşması için hakim karşısına çıktı.

Tutuklu sanık Yıldız, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS’le katılırken sanık avukatı ile Danabaş Ailesi'nin avukatları Berkay Uçar ile Fikret Hoşaf duruşma salonunda hazır bulundu.

Mütalaanın tekrar edilmesiyle duruşma başladı

Duruşma, savcının bir önceki celse açıkladığı mütalaasını tekrar etmesiyle başladı.

Sanık Yıldız ile maktul Danabaş’ın 27 JA 250 plakalı aracın el freninin arızasını tamir etmeye çalıştıkları belirtilen mütalaada, "Maktul Danabaş’ın eğilerek araç el frenine baktığı sırada sanık tarafından araç içerisinde bulunan av tüfeğini bagaja koymak için eline alması neticesinde bir şekilde ateş aldığı, tanık anlatımlarında sanık ile maktul arasında herhangi bir husumet bulunmadığı, sanığın av tüfeğini güvenli bir şekilde tutmayarak patlamasına sebep vermek suretiyle meydana gelen ölüm olayının gerçekleştiğinin değerlendirildiği, ölüm olayının gerçekleşmesi üzerine üzere sanığın olayın gerçekleşmesindeki üzüntü ve yıkım ile tüfeği kendisine doğrulttuğu ancak tüfeğin ateş almadığının belirtilmesi karsısında sanığın kastından bahsedilemeyeceği, bu sebeple sanığın 'bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçundan cezalandırılması, sanığın tutukluluk halinin devamı talep olunur." denildi.

"Taksirle atılı suçu işlemesi mümkün değildir"



Mütalaaya karşı savunma yapan Avukat Berkay Uçar ise mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, "Olayın oluş biçimi dikkate alındığında suç ancak kasten işlenebilen bir suçtur. Taksirle atılı suçu işlemesi mümkün değildir. Olayda çalışır vaziyette bir silah vardır. Sanık askerdir.

Tüfeğin durumunu ve kullanımını görevi gereği bilebilecek durumdadır. Dinlenilen tanık, sanığın tüfeğini sürekli olarak yanında taşıdığını, aracında olduğunu beyan etmiştir. Tüm bu hususlar gözetilerek kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep ederiz." ifadelerini kullandı.

"Bilerek ve isteyerek tetiğe basmadan silahın ateş alması mümkün değildir"



Katılan vekili Avukat Fikret Hoşaf ise mütalaaya ilişkin yaptığı savunmada, bozuk tüfeğin içerisinde mermi bulunmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu söyledi.

Sanık Yıldız'ın ordu personeli olduğunu aktaran Hoşaf, "Yine suça konu tüfekte hem mermi vardır hem olay esnasında emniyeti açıktır. Hem de sanık silahı tetik kısmından tutarak havaya kaldırmaktadır. Bilerek ve isteyerek tetiğe basmadan suça konu silahın ateş alması mümkün değildir." dedi.

"Olay basit taksirle gerçekleşmiştir"

Sanık avukatı Samet Yılmaz ise müvekkilinin olayı kasten ve planlayarak gerçekleştirmediğini ileri sürerek, olayın basit taksirle gerçekleştiğini söyledi.

"Olay tamamen kaza ile olmuştur"



Karar öncesi son sözü sorulan sanık Muhammet Yıldız ise, "Takdir mahkemenindir, olay tamamen kaza ile olmuştur. Bilerek isteyerek hiçbir şey yapmadım. Tahliyemi talep ederim." dedi.

Sanığın tahliye edilmesine karar verildi

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Muhammet Yıldız'ın üzerine atılı "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçunu islediği sabit olduğundan 5 yıl hapisle cezalandırılmasına, sanığın eylemi bilinçli taksir gerçekleştirmesinden dolayı cezanın 7 yıl 6 ay hapse çıkarılmasına, sanığa verilen cezanın geleceği üzerindeki muhtemel etkileri lehine takdir indirimi sebebi sayılarak cezanın 6 yıl 3 ay hapis cezasına düşürülmesine hükmederek, sanığın tahliye edilmesine karar verdi.





"4 torunum ortada kaldı, hak ettiği cezayı almasını istiyoruz"



Sanığa verilen cezaya tepki gösteren maktulün babası Cemal Danabaş, oğlunun intihar etmek isteyen Muhammet Yıldız’ı kurtarmak isterken canından olduğunu söyledi.

İHA'nın haberine göre; "Şu anda katil sokaklarda dolaşıyor" diyen Danabaş, "İlk başta 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı ama ardından sonradan nasıl olduysa suç 'taksirle adam öldürmeye' çevrildi.

Olayın tek görgü tanığı olan sanık Muhammet Yıldız her şeyi anlatmasına rağmen mahkeme başkanı şahsı dinlemedi.

Olay yerinde şoktayken söylediği şeyleri dikkate aldılar. Oğlum onun canını kurtarmak isterken kendisi can verdi. 4 torunum ortada kaldı.

Bize göre adalet yerini bulmadı. Adalet yerine gelmedi. Gaziantep’te yıllar önce baklava çalan çocuklar 3 yıl hapis yattılar.

Benim oğlumun canı baklavadan ucuz mu? Biz katilin hak ettiği cezayı almasını istiyoruz." diye konuştu.