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- Gaziantep’te iş bulma vaadi ile dolandırıcılık yapan şahıs yakalandı
Gaziantep’te iş bulma vaadi ile dolandırıcılık yapan şahıs yakalandı
Hastanede iş bulma vaadi ile 9 kişiyi dolandıran şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- İHA
- 04.03.2021 - 13:17
Gaziantep’te ismi açıklanmayan bir şahıs, işe yerleştirme vaadi ile 9 kişiyi dolandırdı.
Teknisyen, temizlik ve evrak kayıt gibi bölümlerde işe girmek isteyen kişileri ağına düşüren şahıs hakkında şikayet alan polis ekipleri harekete geçti.
ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, şahsı yakalamak için çalışmalar başlattı.
İLK SUÇU DEĞİL
Operasyon neticesinde yakalanan şahsın, benzer suçlardan birden fazla kaydı olduğu tespit edildi.
MAHKEMEYE ÇIKARILDI
Şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanması ardından mahkemeye çıkarıldı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Tutuklanan şahıs, cezaevine gönderildi.