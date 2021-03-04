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    Gaziantep’te iş bulma vaadi ile dolandırıcılık yapan şahıs yakalandı

    Hastanede iş bulma vaadi ile 9 kişiyi dolandıran şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 04.03.2021 - 13:17
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    Gaziantep’te iş bulma vaadi ile dolandırıcılık yapan şahıs yakalandı

    Gaziantep’te ismi açıklanmayan bir şahıs, işe yerleştirme vaadi ile 9 kişiyi dolandırdı.

    Teknisyen, temizlik ve evrak kayıt gibi bölümlerde işe girmek isteyen kişileri ağına düşüren şahıs hakkında şikayet alan polis ekipleri harekete geçti.

    ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

    Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, şahsı yakalamak için çalışmalar başlattı.

    İLK SUÇU DEĞİL

    Operasyon neticesinde yakalanan şahsın, benzer suçlardan birden fazla kaydı olduğu tespit edildi.

    MAHKEMEYE ÇIKARILDI

    Şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanması ardından mahkemeye çıkarıldı.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Tutuklanan şahıs, cezaevine gönderildi.

    Gaziantep’te iş bulma vaadi ile dolandırıcılık yapan şahıs yakalandı #1

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