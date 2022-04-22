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    Gaziantep'te iş makinesinin altında kalan operatör yaşamını yitirdi

    Maden sahsında kullandığı makinenin devrilmesi soncu altında kalan operatör, olay yerinde hayatını kaybetti.
    • 22.04.2022 - 12:42
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    Gaziantep'te iş makinesinin altında kalan operatör yaşamını yitirdi

    Gaziantep'in İslahiye ilçesi Kurudağ Tepesi'ndeki boksit madeni sahasında çalışan Musta B. kontrolündeki iş makinesi devrildi.

    İHA'nın haberine göre; Devrilen makinenin altında kalan operatör Mutafa B. olay yerinde hayatını kaybetti.

    Makinenin altında can verdi

    Cenaze, maden ocağındaki işçilerin yardımıyla iş makinesinin altından çıkarılırken, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.

    Soruşturma başlatıldı

    Meydana gelen iş kazası ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

    Gaziantep te iş makinesinin altında kalan operatör yaşamını yitirdi #1

    Gaziantep te iş makinesinin altında kalan operatör yaşamını yitirdi #2


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