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    Gaziantep'te ışıklarda duran genç kızın aracına çarpıp kaçtı

    Kaza sonrası genç kızın aracında maddi hasar meydana gelirken, kazaya neden olan diğer sürücü ise bir süre olay yerinde bekledikten sonra aracına binerek uzaklaştı.
    • İHA
    • 11.12.2020 - 17:42
    • Güncelleme : 11.12.2020 - 17:55
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    Gaziantep'te ışıklarda duran genç kızın aracına çarpıp kaçtı

    Gaziantep’te  Serra K. idaresindeki 27 TC 207 plakalı araç, cadde üzerindeki ışıklarda yeşil ışığın yanmasını bekliyordu.

    Bu esnada sürücüsü öğrenilemeyen 27 Z 2329 plakalı araç, Serra K.’nın kullandığı aracın yanına yanaştı.

    ÖNCE ÇARPTI SONRA KAÇTI

    İki araç da kırmızı ışıkta beklerken, 27 Z 2329 plakalı araç yeşil ışığın yanmasıyla ani bir çıkış yaparak Serra K.’nın kullandığı araca çarptı.

    Kaza sonrası genç kızın aracında maddi hasar meydana gelirken, kazaya neden olan diğer sürücü ise bir süre olay yerinde bekledikten sonra aracına binerek hızla olay yerinden kaçtı.

    GENÇ KIZ PANİĞE KAPILDI

    Olay sonrası ne yapacağını bilemeyen genç kız, panik içerisinde çevredeki vatandaşlardan yardım isterken, kendisinin suçsuz olduğunu ve karşı tarafın aracına çarparak olay yerinden kaçtığını iddia etti.

    Gaziantep'te ışıklarda duran genç kızın aracına çarpıp kaçtı VİDEO

    Gaziantep te ışıklarda duran genç kızın aracına çarpıp kaçtı #1

    Gaziantep te ışıklarda duran genç kızın aracına çarpıp kaçtı #2

    Gaziantep te ışıklarda duran genç kızın aracına çarpıp kaçtı #3

    Gaziantep te ışıklarda duran genç kızın aracına çarpıp kaçtı #4

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