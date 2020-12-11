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Gaziantep'te ışıklarda duran genç kızın aracına çarpıp kaçtı

Gaziantep'te ışıklarda duran genç kızın aracına çarpıp kaçtı

Kaza sonrası genç kızın aracında maddi hasar meydana gelirken, kazaya neden olan diğer sürücü ise bir süre olay yerinde bekledikten sonra aracına binerek uzaklaştı.