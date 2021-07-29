Gaziantep’te jandarmadan kaçan kaçak göçmene otomobil çarptı

Suriye’den kaçak yollarla giren 4 kaçak göçmen ile jandarma arasında kovalamaca yaşandı. Ömer Elur isimli kaçak göçmene, kaçtığı sırada otomobil çarptı. Elur, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı İbrahimşehir Mahallesi mevkisinde, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun kenarında şüpheli şahısların bulunduğu ihbarı, Arıl Jandarma Komutanlığı ekiplerini harekete geçirildi.

Ekipler, otoyolda devriye çalışmaları başlattı.

Ülkeye kaçak yollarla giren 4 Suriyeli göçmen, ekipleri fark edince kaçmaya başladı.

KOVALAMACA YAŞANDI

Jandarma ekipleri ile 4 kaçak göçmen arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı.

Kaçarken aniden yola atlayan kaçak göçmen Ömer Elur’a, karşı şeride geçerken otomobil çarptı.

Elur, otomobilin altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti.

DİĞER KAÇAK GÖÇMENLER DE YAKALANDI

Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Diğer kaçak göçmenler Ahmet İcnai (33), Ahmet İbrahim (33) ve Ahmet Mahmut (38) ekipler tarafından yaralandı.

GÖZALTINA ALINDI

Kaçarken Elur’a çarpan araç sürücüsü C.A. da gözaltına alındı.

Elur’un cenazesi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.