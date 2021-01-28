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- Gaziantep'te kablo hırsızları, kameraya yakalandı
Gaziantep'te kablo hırsızları, kameraya yakalandı
12 mahalleden internet kablosu çalan 2 şüpheli, güvenlik kameralarına yakalanmasının ardından polis tarafından gözaltına alındı.
- İHA
- 28.01.2021 - 10:10
- Güncelleme : 28.01.2021 - 10:41
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kablo hırsızlarına göz açtırmadı.
Ekipler, 12 mahallede meydana gelen kablo hırsızlıklıkları üzerine harekete geçti.
Çevredeki güvenlik kameralarından belirlenen 2 hırsız, polisin yaptığı operasyonla yakalandı.
ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİLER
Çalınan kablolar nedeniyle internet erişimi konusunda çok sayıda vatandaşı mağdur eden 2 kişi gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.
Gaziantep'te kablo hırsızları, kameraya yakalandı VİDEO