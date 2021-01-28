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    Gaziantep'te kablo hırsızları, kameraya yakalandı

    12 mahalleden internet kablosu çalan 2 şüpheli, güvenlik kameralarına yakalanmasının ardından polis tarafından gözaltına alındı.
    • İHA
    • 28.01.2021 - 10:10
    • Güncelleme : 28.01.2021 - 10:41
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    Gaziantep'te kablo hırsızları, kameraya yakalandı

    Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kablo hırsızlarına göz açtırmadı.

    Ekipler, 12 mahallede meydana gelen kablo hırsızlıklıkları üzerine harekete geçti.

    Çevredeki güvenlik kameralarından belirlenen 2 hırsız, polisin yaptığı operasyonla yakalandı.

    ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİLER

    Çalınan kablolar nedeniyle internet erişimi konusunda çok sayıda vatandaşı mağdur eden 2 kişi gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

    Gaziantep'te kablo hırsızları, kameraya yakalandı VİDEO

    Gaziantep te kablo hırsızları, kameraya yakalandı #1

    Gaziantep te kablo hırsızları, kameraya yakalandı #2

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