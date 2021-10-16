Yakıt pompa düzeneğinin kurulduğu belirlenen garajda yapılan aramalarda 3 ton kaçak akaryakıt ve boş tanklar ele geçirildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Şehitkamil ilçesinde bulunan bir tır garajına operasyon düzenledi.

Kaçak akaryakıt satışı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler yaptığı şok baskında garajda 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirdi.

POMPA SİSTEMİ KURMUŞLAR

Kapalı bir alan içerisinde yakıt pompa sisteminin de kurulduğunu belirleyen ekipler, yaptığı aramada kaçak akaryakıtın yanısıra 1 adet santrifüj pompası ve 3 adet boş fiber tankı da buldu.

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Akaryakıt ve tanklar ile pompa düzeneğine el koyan ekipler, operasyon kapsamında 2 kişiyi gözaltına aldı.

Gaziantep'te kaçak akaryakıt deposuna baskın VİDEO











