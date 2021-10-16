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- Gaziantep'te kaçak akaryakıt deposuna baskın
Gaziantep'te kaçak akaryakıt deposuna baskın
Yakıt pompa düzeneğinin kurulduğu belirlenen garajda yapılan aramalarda 3 ton kaçak akaryakıt ve boş tanklar ele geçirildi.
- İHA
- 16.10.2021 - 17:33
- Güncelleme : 16.10.2021 - 17:36
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Şehitkamil ilçesinde bulunan bir tır garajına operasyon düzenledi.
Kaçak akaryakıt satışı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler yaptığı şok baskında garajda 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirdi.
POMPA SİSTEMİ KURMUŞLAR
Kapalı bir alan içerisinde yakıt pompa sisteminin de kurulduğunu belirleyen ekipler, yaptığı aramada kaçak akaryakıtın yanısıra 1 adet santrifüj pompası ve 3 adet boş fiber tankı da buldu.
2 GÖZALTI
Akaryakıt ve tanklar ile pompa düzeneğine el koyan ekipler, operasyon kapsamında 2 kişiyi gözaltına aldı.
Gaziantep'te kaçak akaryakıt deposuna baskın VİDEO