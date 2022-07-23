Haberler

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: bin 500 litre akaryakıt ele geçirildi

Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: bin 500 litre akaryakıt ele geçirildi

Emniyet tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bin 500 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirilirken, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.