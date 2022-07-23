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    Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: bin 500 litre akaryakıt ele geçirildi

    Emniyet tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bin 500 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirilirken, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
    • 23.07.2022 - 09:37
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    Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: bin 500 litre akaryakıt ele geçirildi

    Ülke geleinde güvenlik güçlerinin kaçakçılıkla mücadelesi devam ediyor.

    Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri, kaçakçılığa yönelik çalışma yürüttü.

    Ele geçirilenler

    Ekiplerin yaptıkları çalışmada, bin 500 litre kaçak akaryakıt, 1 adet fiber tank ve 1 adet santrifüj ele geçirildi.

    Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: bin 500 litre akaryakıt ele geçirildi VİDEO

    1 şüpheli gözaltına alındı

    İHA'nın aktarımına göre; Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

    Gaziantep te kaçakçılık operasyonu: bin 500 litre akaryakıt ele geçirildi #1

    Gaziantep te kaçakçılık operasyonu: bin 500 litre akaryakıt ele geçirildi #2


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