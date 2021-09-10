Gaziantep'te kadın hasta hemşireye saldırdı

Hastanede tedavi gören bir hasta, hemşire tarafından kendisinin muhatap alınmadığını düşünerek hemşireye şiddet uyguladı.

Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastanenin poliklinik servisinde hemşire olarak çalışan Nurcan Kütük’e, N.Y. isimli hasta randevu aldığı servisin nerede olduğunu sordu.

Hastayı yönlendiren hemşire, aynı soruyla birkaç kez daha karşılaşınca işaret parmağı ile servisin olduğu noktayı gösterdi.

Bunun üzerine sinirlenen ve kendisinin muhatap alınmadığını düşünen N.Y. isimli kadın hasta, iddiaya göre hemşire Nurcan Kütük’e hakaretler ve küfürler savurdu.

FİZİKİ SALDIRIYA GEÇTİ

Olay karşısında tepki gösteren Nurcan Kütük, hastanın şakinleşmemesi üzerine fiziki saldırıya uğradı. Hemşirenin saçlarına yapışan şüpheli, bir avuç dolusu saçı kökünden sökerek hemşirenin kollarını çizdi.





"SEBEBİNİ HALA BİLMİYORUM"

Yaşadığı olayın ardından şok geçiren hemşire Nurcan Kütük, “Birdenbire hiç anlamadığım bir şekilde hasta bana saldırdı. Sebebini hala bilmiyorum. Türlü türlü hakaretler ve tehditler savurdu. Bana saldıran kadın hasta, bir arkadaşımıza KBB polikliniğinin yerini soruyor. Arkadaşımız da yerini gösteriyor. Ona rağmen tekrar gelip bana aynı servisin yerini sordu. Ben de o sırada telefonla konuştuğum için elimle servisin olduğu noktayı gösterdim.





"O KADAR KUVVETLİYDİ Kİ, ERKEK KUVVETİ VARDI"

Sonrasında kadın hasta dışarıya çıktı ve bana küfürler hakaretler savurmaya başladı. Ben de çıkıp ne diyorsun, neden böyle konuşuyorsun diye sordum. Ne için bana hakaret ediyorsun, bunu hak edecek ne yaptım dedim. O da bana, 'istediğimi yaparım kaybedecek hiçbir şeyim yok' dedi. Sonrasında birdenbire beni göğsümden itti. O kadar kuvvetliydi ki yani bilmiyorum erkek kuvveti vardı. Ben de kendimi savunmak için ellerimle onu ittim" dedi.

"OLAYDAN SONRA PSİKOLOJİM ÇOK BOZULDU"

Saldırgan kadının saçlarını tutup yolduğunu vurgulayan hemşire Nurcan Kütük, "Bu esnada saçlarımı tuttu ve yolana kadar bırakmadı. Saçlarımın ön tarafının hemen hemen hepsini yoldu. Kafamda kanama ve kızarma oluştu. Bu olaydan sonra psikolojim çok bozuldu. Kolumda çizik var, tırnağımda da kanama vardı" ifadelerini kullandı.





"BU OLAYDAN SONRA ÇOK ÜZÜLDÜM"

Kadının daha sonra tehditler savurduğunu da ifade eden hemşire Kütük, "Sonrasında da kaybedecek hiçbir şeyim yok diyerek bana, 'sen dışarıda göreceksin, gerekirse seni işten attıracağım' dedi ve küfürler savurarak gitti. Olaydan sonra şikayette bulundum, gereken her şeyi yaptım. Basit tıbbi müdahale ile giderilemez raporu aldım. Darp raporu aldım. Bu olaydan sonra çok üzüldüm" şeklinde konuştu.





"PANDEMİDEN SONRA BU TÜR SALDIRILAR ARTTI"

Sağlıkçılara yapılan şiddetin çok üzücü olduğunu aktaran Kütük, "Biz burada hastalara hizmet veriyoruz, sağlığına kavuşturmaya çalışıyoruz. Her türlü yardımcı oluyoruz. Daha önce de bu tür saldırılar oldu ama pandemiden sonra bu tür saldırıların oranı artmaya başladı. Çünkü insanlar çok gergin ve psikolojileri bayağı bozuk. Ama biz ne yapalım, ben ne yapayım, ben de insanım. Ben psikolojimi nereye kadar koruyabilirim" diye konuştu.

Olay anları ise hastane koridorundaki güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.



