Gaziantep'te kafasına taşla vurulan katmerci öldü

Arkadaşıyla tartışan Ali Adnan A., kafasına taşla vurulduktan sonra ağır yaralandı. Hastanede bir hafta boyunca yaşam mücadelesi veren katmerci, hayatını kaybetti.

Gaziantep’te 14 Şubat 2021 tarihinde gece saatlerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürüde büyüyen tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Ali P. isimli şahıs, Gaziantep’te Katmerci Dayı olarak bilinen Ali Adnan A.’nın kafasına taşla vurdu.

Kafasına taşla vurulduktan sonra ağır yaralanan katmerci, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

1 HAFTADIR YOĞUN BAKIMDAYDI

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaklaşık bir hafta boyunca tedavi gören Ali Adnan A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden katmercinin cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

SERBEST BIRAKILAN ZANLI ARANIYOR

Zanlı Ali P., olayın ardından yaralama suçundan ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Ali Adnan A.’nın hayatını kaybetmesinin ardından dosyanın cinayet büroya devredilmesi üzerine zanlı Ali P.’yi yakalamak için tekrar çalışma başlatıldı.









