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    Gaziantep'te kafesini parçalayan aslan 3 bakıcıyı yaraladı

    Kaçan aslan önce kıstırıldı ardından da öldürülerek etkisiz hale getirildi. Hastaneye kaldırılan bakıcıların ise sağlık durumları ile ilgili bilgi verilmedi.
    • İHA
    • 15.07.2021 - 13:37
    • Güncelleme : 15.07.2021 - 13:49
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    Gaziantep'te kafesini parçalayan aslan 3 bakıcıyı yaraladı

    Türkiye’nin en büyük Avrupa’nın ise ikincisi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde kafesini parçalayarak kaçan aslan, bakıcılarını yaraladı.

    İlk bilgilere göre, yaralanan 3 bakıcı olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    ASLAN ÖLDÜRÜLDÜ

    Bakıcıların sağlık durumları ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

    Kaçan aslan nedeniyle Hayvanat Bahçesi içerisinde panik yaşanırken, kıstırılan aslanın öldürülerek etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

    Gaziantep te kafesini parçalayan aslan 3 bakıcıyı yaraladı #1

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