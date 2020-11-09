Gaziantep'te kafeteryaya gelen şahıs, garsonun kulaklığını çaldı

Oturdukları masanın arkasında şarja takılı halde bulunan 2 bin liralık kablosuz kulaklığı çalıp, yerine çakma ve eski kulaklığını bırakan hırsız kameraya yakalandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki bir kafeteryaya müşteri gibi gelen 4 kişiden biri, iddiaya göre oturduğu yerin arkasında şarja takılı halde bulunan kablosuz kulaklığı gözüne kestirdi.

Oturduğu esnada sürekli arkasına dönüp garsona ait olan kulaklıkla ilgilenen şahıs, 2 bin TL'lik kulaklığı çalıp yerine de kendisine ait eski ve 'çakma' olarak tabir edilen yan sanayi ürünü olan kulaklığı bıraktı.

Bir süre sonra ise arkadaşları ile kafeden ayrıldı.

GARSON DURUMU FARK ETTİ

Hırsızlık olayından sonra kulaklığını şarjdan çıkarmak isteyen garson Emir Can Oduncu, durumu fark etti. Kulaklıkların karışmış olabileceğini düşünen Oduncu, hemen iş yerinin güvenlik kameralarını inceledi.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Oduncu, hırsızlık anlarını kaydedildiği kameralarda ise kulaklığının çalındığını görünce polisi arayarak şikayetçi oldu.

Harekete geçen polis ekipleri, hırsızlığı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

"KULAKLIĞA GÖZ DİKECEK KADAR DÜŞMEYİN"

Oduncu olayın ardından hırsızlara seslenerek, "Burada garson olarak çalışıyorum. Öğrenciyim ve ek iş yapıyorum. Burada maaşlı olarak ekmek parası kazanmaya çalışırken başıma böyle bir şey geldi ve hala bulunamadı bunu yapanlar. Çok üzgünüm. Yani o hırsızlara sesleniyorum, yapmayın ya, böyle bir mekana geliyorsunuz, bir kulaklığa göz dikecek kadar düşmeyin” diye konuştu.