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- Gaziantep'te kameralara yansıyan trafik kazaları
Gaziantep'te kameralara yansıyan trafik kazaları
- 18.05.2022 - 12:18
Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü, kentin farklı noktalarına kurulan Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan kaza anlarını derledi.
Emniyet'in paylaştığı görüntülere sürücü hataları paylaşıldı.
Sürücü hataları ve yayaların dikkatsizliğinden kaynaklanan kazalardan birinde, Hoşgör Mahallesi'nde taksinin yol kenarında bekleyen 3 kişiye çarptığı görüldü.
Tramvay kazası da kamerada
Aracın çarptığı kişiler hafif yaralanırken, başka kazada ise sürücüsünün hatalı yöne girdiği otomobile, tramvay çarptı. Bir diğer kazada ise yola aniden çıkan küçük çocuğa seyir halindeki motosikletin çarpması yer aldı.
Hız limiti uyarısı
İl Emniyet Müdürlüğü, görüntüleri "Hız limitlerine uyalım. Araç kullanırken cep telefonu kullanmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Uyulan her kural, bizi hayata bağlar" notuyla paylaşarak, kurallara uyulması çağrısı yaptı.