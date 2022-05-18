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    Gaziantep'te kameralara yansıyan trafik kazaları

    Son günlerde kentte meydana gelen trafik kazaları, KGYS kameralarına yansıdı. Bir taksicinin yol kenarında bulunan 3 yayaya çarptığı anlar da kayıt altına alındı.
    • 18.05.2022 - 12:18
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    Gaziantep'te kameralara yansıyan trafik kazaları

    Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü, kentin farklı noktalarına kurulan Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan kaza anlarını derledi.

    Emniyet'in paylaştığı görüntülere sürücü hataları paylaşıldı.

    Sürücü hataları ve yayaların dikkatsizliğinden kaynaklanan kazalardan birinde, Hoşgör Mahallesi'nde taksinin yol kenarında bekleyen 3 kişiye çarptığı görüldü.

    Tramvay kazası da kamerada

    Aracın çarptığı kişiler hafif yaralanırken, başka kazada ise sürücüsünün hatalı yöne girdiği otomobile, tramvay çarptı. Bir diğer kazada ise yola aniden çıkan küçük çocuğa seyir halindeki motosikletin çarpması yer aldı.

    Hız limiti uyarısı

    İl Emniyet Müdürlüğü, görüntüleri "Hız limitlerine uyalım. Araç kullanırken cep telefonu kullanmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Uyulan her kural, bizi hayata bağlar" notuyla paylaşarak, kurallara uyulması çağrısı yaptı.

    Gaziantepte kazalar kamerada -1

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    Gaziantepte kazalar kamerada -3

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    Gaziantepte kazalar kamerada -5


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