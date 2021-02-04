Gaziantep'te kamerayı boyayıp, seyyar satıcıyı başından vurdular

2 şahsın silahlı saldırına uğrayan seyyar satıcı Ömer Helvacı, başından vurulunca ağır yaralandı. Şahısların, çevredeki güvenlik kameralarını ayakkabı boyasıyla boyadığı tespit edildi.

Dün gece Gaziantep'teki Karşıyaka Mahallesi'nde seyyar satıcılık yapan Ömer Helvacı, tezgahını kapatıp evine gitmek üzere yola koyuldu.

O sırada Helvacı'ya kendisini takip ettiği iddia edilen iki kişi tüfekle ateş açtı.

Başına isabet eden saçmalar ile yaralanan Helvacı'yı görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yaralı Ömer Helvacı'yı ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis olayın ardından otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

KAMERAYI BOYADILAR

Çevrede araştırma yapan polis ekipleri, şüphelilerin bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını ayakkabı boyası ile siyaha boyadığı belirtildi.









