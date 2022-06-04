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    Gaziantep’te kamu görevlisiyim deyip 350 bin lira dolandırdı

    Telefonla aradığı kişiyi, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp, çocuklarının bilgilerinin terör örgütü soruşturmasında geçtiği yalanıyla 350 bin lira dolandıran şüpheli, yakalanıp, tutuklandı.
    • 04.06.2022 - 16:02
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    Gaziantep’te kamu görevlisiyim deyip 350 bin lira dolandırdı

    Gaziantep’te B.B. isimli şüpheli, telefonla aradığı kişiye çocuklarının bilgilerinin terör örgütü soruşturmasında geçtiğini söyledi.

    Kamu görevlisi olduğunu belirten B.B., telefonun diğer ucundaki kişiye, para karşılığı çocuklarını kurtarabileceğini ifade etti.

    350 bin lirasını kaptırdı

    Dolandırıcıya 350 bin lirasını kaptıran vatandaş, polise haber verdi.

    İhbar üzerine ekipler, B.B.’yi yakalayıp, gözaltına aldı.

    Tutuklandı

    DHA’nın haberine göre emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen B.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kendisini savcı, polis ve benzeri meslek mensubu gibi tanıtıp dolandırıcılık faaliyetinde bulunanlara karşı vatandaşlardan dikkatli olunması istendi.

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