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    Gaziantep’te, kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

    Çoğu kadın olan 12 tarım işçisi, bir kamyonetin kasasına binerek yolculuk yaptı. Tehlikeli yolculukta işçilerin hiçbir güvenliği olmazken, bazılarının kasa dışında durduğu görüldü.
    • DHA
    • 22.08.2021 - 16:50
    • Güncelleme : 22.08.2021 - 16:59
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    Gaziantep’te, kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

    Gaziantep’in İslahiye ilçesine bağlı İdilli Mahallesi yakınlarında, çoğu kadın olan 12 tarım işçisi, bir kamyonet kasasına bindi.

    Kamyonet kasasının içine sığmayan işçilerden bazıları, kasanın dış bölümündeki demirlere tutunarak yolculuk yaptı.

    KAMERAYA YANSIDI

    Hiçbir güvenlik olmadan kamyonet kasasında yapılan tehlikeli yolculuk, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Tarım işçileri ve kamyonet sürücüsü, tehlikeye aldırış etmeden ilerleyerek gözden kayboldu.

    Gaziantep’te, kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk VİDEO

    Gaziantep’te, kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk #1

    Gaziantep’te, kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk #2

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