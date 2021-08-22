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- Gaziantep’te, kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk
Gaziantep’te, kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk
Çoğu kadın olan 12 tarım işçisi, bir kamyonetin kasasına binerek yolculuk yaptı. Tehlikeli yolculukta işçilerin hiçbir güvenliği olmazken, bazılarının kasa dışında durduğu görüldü.
- DHA
- 22.08.2021 - 16:50
- Güncelleme : 22.08.2021 - 16:59
Gaziantep’in İslahiye ilçesine bağlı İdilli Mahallesi yakınlarında, çoğu kadın olan 12 tarım işçisi, bir kamyonet kasasına bindi.
Kamyonet kasasının içine sığmayan işçilerden bazıları, kasanın dış bölümündeki demirlere tutunarak yolculuk yaptı.
KAMERAYA YANSIDI
Hiçbir güvenlik olmadan kamyonet kasasında yapılan tehlikeli yolculuk, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
Tarım işçileri ve kamyonet sürücüsü, tehlikeye aldırış etmeden ilerleyerek gözden kayboldu.
Gaziantep’te, kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk VİDEO