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Gaziantep’te, kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

Gaziantep’te, kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

Çoğu kadın olan 12 tarım işçisi, bir kamyonetin kasasına binerek yolculuk yaptı. Tehlikeli yolculukta işçilerin hiçbir güvenliği olmazken, bazılarının kasa dışında durduğu görüldü.