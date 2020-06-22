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Gaziantep'te kapkaç anı kamerada
Motosiklet ile kapkaççılık yapan 2 şüpheliyi, bölgedeki güvenlik kameraları ele verirken, biri tutuklandı.
- DHA
- 22.06.2020 - 11:43
Gaziantep'te Beydilli ve Tekstilkent mahallelerinde geçtiğimiz hafta art arda kapkaç olayları yaşandı.
2 kişinin cep telefonunun motorlu şüpheliler tarafından çalındığı ihbarını alan polis, harekete geçti.
KAYITLAR ELE VERDİ
Kapkaç olaylarının yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, kamera görüntüleri ile şüphelilerin eşkallerini belirleyerek kimliklerini saptadı.
Gaziantep'te kapkaç anı kamerada - VİDEO
BİRİ TUTUKLU DİĞERİ ARANIYOR
Şüphelilerden biri yakalanarak gözaltına alındı. Adı açıklanmayan şüpheli, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Diğer şüphelinin arama çalışmaları hala sürdürülüyor.