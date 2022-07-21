Sokakta yürürken görüşme yaptığı esnada arkasından motosikletle yanaşan kapkaççılara telefonunu kaptıran vatandaşın o anları kameraya yansıdı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Kayaönü Mahallesi'nde sokakta yürürken görüşme yaptığı esnada bir vatandaşın cep telefonunun kapkaç suretiyle çalındı.

Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayı ile ilgili çalışma başlattı.

İHA'nın haberine göre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde vatandaşın cep telefonunu kapkaç yapmak suretiyle çaldığı belirlenen şahıslar tespit edildi.

O anlar güvenlik kameralarında

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıyan kapkaç olayını S.B. ve R.D. isimli şüphelilerin gerçekleştirdiği belirlendi.

Güvenlik kamera görüntülerinde ise şüpheli şahısların, yol kenarında yürürken görüşme yapan vatandaşa arkadan motosikletle yanaşıktan sonra telefonunu kapkaç suretiyle çalma anları saniye saniye yer aldı.

Gaziantep'te kapkaççıların telefonu çaldıkları an VİDEO

Kapkaç şüphelisi iki şahıs tutuklandı

Görüntülerden kimlikleri tespit edildikten sonra yakalanan S.B. ve R.D. isimli şüpheliler, yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.