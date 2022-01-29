Gaziantep'te karın devirdiği tentenin altında can verdi

Şehitkamil ilçesinde alışveriş yapan yaşlı adamın üzerine kar yığınının devirdiği tente düştü. Yaşlı adam ağı yaralı olarak kaldırıldığı hastanede can verdi.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Ahmet Demirkıran, Emek Mahallesindeki markete alışveriş yapmak için gitti.

Demirkıran, marketin önündeki manav reyonu bölümüne yönelerek sebze seçmeye başladı.

KAR KÜTLESİ TENTEYİ DÜŞÜRDÜ

Yaşlı adam sebze seçtiği esnada binanın çatısından kopan kar kütlesi marketin tentesinin üzerine düştü.

YAŞLI ADAM KURTARILAMADI

Devrilen tentenin altında kalarak ağır yaralanan 2 çocuk babası Demirkıran, kaldırıldığı 25 Aralık Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Tentenin devrilmesiyle yaşlı adamın zemine çakılarak kar altında kalması da ve osırada reyonda bulunan başka bir müşterinin ölümden döndüğü görüntüler ortaya çıktı.