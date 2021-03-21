- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Gaziantep'te karşıdan karşıya geçen yaya, hayatını kaybetti
Gaziantep'te karşıdan karşıya geçen yaya, hayatını kaybetti
Yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobil çarpması sonucu yaya hayatını kaybederken, çarpan sürücü polis tarafından gözaltına alındı.
- DHA
- 21.03.2021 - 11:14
Dün gece Gaziantep'teki İslâhiye- Nurdağı karayolunun 3’üncü kilometresinde 25 yaşındaki M.Ç. yönetimindeki 27 BPJ 48 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Reşit Yılmaz’a çarptı.
Yaralanan Yılmaz, çağırılan ambulansla İslâhiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilen Reşit Yılmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Reşit Yılmaz’ın cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Kazanın ardından Otomobil sürücüsü M.Ç. polis tarafından gözaltına alındı.