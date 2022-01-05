Çöpten karton toplayarak geçimini sağlayan bir kadına, tasmasız ve ağızlıksız gezdirilen pitbull cinsi köpek saldırdı. Korku dolu anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş’in ve bir eve hurda toplamaya giden 45 yaşındaki Ufuk Göçmen’in pitbull cinsi köpeklerin saldırıya uğramasının ardından, ağızlıksız ve tasmasız gezdirilen pitbull köpeklerin saldırıları bir türlü durdurulamıyor.

Kentte, son 10 gün içerisinde yaşanan üçüncü pitbull saldırısı ise dün gece saatlerinde Şahinbey ilçesinde yaşandı.

KOŞARAK EVE SIĞINDI

Çöpten karton toplayarak geçimini sağlayan Aslı Bozkurt, pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

Dehşete düşüren anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansırken, talihsiz kadını çevredeki vatandaşlar güçlükle kurtardı.

Bozkurt’un kendisini korumak için elindeki poşetleri köpeğe doğru atması, sesleri duyan vatandaşların araya girmesi ve kadının koşarak bir eve sığınması görüntülerde yer aldı.

Gaziantep'te karton toplayan kadına pitbull saldırdı VİDEO

KÖPEĞE EL KONULDU

Öte yandan saldırı sonucu vücudunda çeşitli ısırık izleri ve sıyrıklar oluşan kadına, 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti.

Saldırı sonrası harekete geçen Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, köpeğin beslendiği adresi tespit ederek köpeğe el koydu.