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    Gaziantep'te kayıp 2 arkadaş cinayete kurban gitti

    Günlerdir aranan ve otomobilleri yakılmış vaziyette bulunan iki gencin, öldürülüp fıstık bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 27.11.2021 - 15:43
    • Güncelleme : 27.11.2021 - 15:53
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    Gaziantep'te kayıp 2 arkadaş cinayete kurban gitti

    Gaziantep'te yaşayan İbrahim C. (23) ile Harun Ö.'den (25) bir süredir haber alınamıyordu.

    Arama çalışmaları başlatılırken, bugün iki arkadaştan acı haber geldi.

    ÖLDÜRÜP BAHÇEYE GÖMDÜLER

    İbrahim ve Harun'un cansız bedenleri bu sabah Fırat Nehri kenarındaki bir fıstık bahçesinde gömülmüş halde bulundu. Keklikoğlu Mahallesi yakınlarındaki Sarıkaya mevkiinde ise otomobillerinin yakıldığı belirlendi.

    İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılan incelemenin ardından iki gencin cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazeler ailelerine teslim edilirken iki gencin cenazesi Oğuzeli ilçesinde toprağa verildi.

    3 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

    Olaya ilişkin soruşturma başlatan polis ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı.

    CİNAYETTE 'SERT CİSİM' İDDİASI

    Öte yandan iki gencin kafasına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü öne sürüldü.

    Gaziantep te kayıp 2 arkadaş cinayete kurban gitti #1

    Gaziantep te kayıp 2 arkadaş cinayete kurban gitti #2

    Gaziantep te kayıp 2 arkadaş cinayete kurban gitti #3

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