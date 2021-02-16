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    Gaziantep'te kayıp iş makinesi operatörü ölü bulundu

    Gaziantep'te 4 gündür kayıp olarak aranan iş makinesi operatörü Mesut Oğultekin'in, ormanlık alanda başı ezilmiş cesedi bulundu.
    • DHA
    • 16.02.2021 - 12:32
    • Güncelleme : 16.02.2021 - 12:39
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    Gaziantep'te kayıp iş makinesi operatörü ölü bulundu

    Gaziantep'in merkezindeki evinden 12 Şubat'ta çıkan ve bir daha haber alınamayan 2 çocuk babası 33 yaşındaki Mesut Oğultekin'in yakınları, kayıp başvurusunda bulundu.

    İhbar üzerine ekipler arama çalışması başlattı. Aramalar sürerken Geneyik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kanlar içinde yatan kişiyi görenler, jandarmaya haber verdi.

    DÖVÜLDÜKTEN SONRA ÖLDÜRÜLDÜ

    İhbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, bu kişinin dövülüp, başı ezilerek öldürüldüğünü saptadı. Yapılan araştırmada ölen kişinin, 4 gündür kayıp olarak aranan belediyede iş makinesi operatörü olarak çalışan Mesut Oğultekin olduğunu belirlendi.

    Jandarmanın incelemesinin ardından Oğultekin'in cenazesi, otopsi için Adili Tıp Kurumu morguna götürüldü.

    Jandarma, Mesut Oğultekin'i öldüren kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

    Gaziantep te kayıp iş makinesi operatörü ölü bulundu #1

    Gaziantep te kayıp iş makinesi operatörü ölü bulundu #2

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