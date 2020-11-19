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    Gaziantep'te kayıp kişinin cesedi, merdiven altında bulundu

    Gaziantep'in Nizip ilçesinde, 2 aydır kayıp olarak aranan kişinin cesedi, bir evin merdiveninin altında gömülü halde bulundu.
    • AA
    • 19.11.2020 - 05:08
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    Gaziantep'te kayıp kişinin cesedi, merdiven altında bulundu

    Ailesi tarafından 2 ay önce kayıp başvurusu yapılan Mehmet Y. (30), arama çalışmalarına rağmen bulunamadı.

    Nizip Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince oluşturulan özel ekip tarafından en son Şahinbey Mahallesi'ndeki bir evde görüldüğü tespit edilen Mehmet Y. için belirtilen adreste arama yapıldı.

    Gaziantep te kayıp kişinin cesedi, merdiven altında bulundu #1

    CESEDİ MERDİVEN ALTINDAN ÇIKTI

    Aramada evin merdiven altında yeni dökülmüş betonu fark eden polisler, Nizip Belediyesi ekiplerine merdiven altını kazdırdı.

    Kazılan alanda Mehmet Y'nin cansız bedeni bulundu.

    Yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi için Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    BİR KİŞİ GÖZALTINDA

    Polis ekiplerinin olayla bağlantısı olduğu iddia edilen 1 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

    Gaziantep te kayıp kişinin cesedi, merdiven altında bulundu #2

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