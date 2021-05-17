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- Gaziantep’te kaza: Traktör ikiye ayrıldı
Gaziantep’te kaza: Traktör ikiye ayrıldı
İslahiye ilçesinde hafif ticari araç ve traktör çarpıştı. Kazanın şiddeti ile traktör ikiye bölündü. Sürücüler kazayı yaralı olarak atlattı.
- İHA
- 17.05.2021 - 10:49
- Güncelleme : 17.05.2021 - 10:52
Gaziantep’te İslahiye-Nurdağı karayolu üzerinde seyir halinde olan H.Ş. (24) idaresindeki hafif ticari araç ile Zincirli Mahallesi’nden hareket eden A.Y. yönetimindeki traktör, Kozdere mevkisinde çarpıştı.
Kazanın şiddeti ile traktör ikiye ayrıldı.
İki sürücü de kazadan yaralı olarak kurtuldu.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
YOL TRAFİĞE KAPANDI
Kaza nedeni ile bir süre trafiğe kapanan yol, araçların yoldan kaldırılması ile yeniden açıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.