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    Gaziantep’te kaza: Traktör ikiye ayrıldı

    İslahiye ilçesinde hafif ticari araç ve traktör çarpıştı. Kazanın şiddeti ile traktör ikiye bölündü. Sürücüler kazayı yaralı olarak atlattı.
    • İHA
    • 17.05.2021 - 10:49
    • Güncelleme : 17.05.2021 - 10:52
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    Gaziantep’te kaza: Traktör ikiye ayrıldı

    Gaziantep’te İslahiye-Nurdağı karayolu üzerinde seyir halinde olan H.Ş. (24) idaresindeki hafif ticari araç ile Zincirli Mahallesi’nden hareket eden A.Y. yönetimindeki traktör, Kozdere mevkisinde çarpıştı.

    Kazanın şiddeti ile traktör ikiye ayrıldı.

    İki sürücü de kazadan yaralı olarak kurtuldu.

    HASTANEYE KALDIRILDILAR

    İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

    YOL TRAFİĞE KAPANDI

    Kaza nedeni ile bir süre trafiğe kapanan yol, araçların yoldan kaldırılması ile yeniden açıldı.

    Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Gaziantep’te kaza: Traktör ikiye ayrıldı #1

    Gaziantep’te kaza: Traktör ikiye ayrıldı #2

    Gaziantep’te kaza: Traktör ikiye ayrıldı #3

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