Gaziantep'te kazada öğretmen can verdi

DHA
Gaziantep'in İslahiye ilçesi Yolbaşı Mahallesi’nde, İsa Kıllı yönetimindeki hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Seyfettin Çimen’in kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kaza sonrası hafif ticari araçta yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.
ARAÇTA YANGIN ÇIKTI
İtfaiye ekipleri yanan hafif ticari araca müdahale ederek söndürdü.
OTOMOBİLDEKİ ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ
Ekiplerin yaptığı kontrolde, İsa Kıllı ile otomobildeki öğretmen Mustafa Kadan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan Seyfettin Çimen ile Kübra İnci ise ambulanslarla Hassa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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