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    Gaziantep'te kazadan kaçınan sürücü kaza yaptı

    Gaziantep'te önünde kaza yapan ve araçlardan inenlere çarpmamak için direksiyonu kıran genç tramvay yoluna uçarken, kazada 2 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 17.08.2020 - 06:03
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    Gaziantep'te kazadan kaçınan sürücü kaza yaptı

    Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Yeditepe mahallesinden Üniversiteye doğru giden Tofaş Marka araç ile Renault marka araç kaza yaptı.

    KAZAZEDELERE ÇARPMAMAK İSTERKEN KAZA YAPTI

    Araçlarından inenlere arkadan gelen 27 BAT 83 plakalı Citroen marka otomobilin sürücüsü Murat B. araçlarından inen yayalara çarpmamak için direksiyonunu tramvay yoluna kırdı.

    Gaziantep te kazadan kaçınan sürücü kaza yaptı #1

    ARACIN ÇARPTIĞI 2 KİŞİ YARALANDI

    Tramvay yoluna uçan otomobilin sürücüsü yaralanmazken, Kazada aracın çarptığı 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 25 Aralık devlet hastanesine kaldırıldı.

    Gaziantep te kazadan kaçınan sürücü kaza yaptı #2

    Gaziantep te kazadan kaçınan sürücü kaza yaptı #3

    Gaziantep te kazadan kaçınan sürücü kaza yaptı #4

    Gaziantep te kazadan kaçınan sürücü kaza yaptı #5

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