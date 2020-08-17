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- Gaziantep'te kazadan kaçınan sürücü kaza yaptı
Gaziantep'te kazadan kaçınan sürücü kaza yaptı
Gaziantep'te önünde kaza yapan ve araçlardan inenlere çarpmamak için direksiyonu kıran genç tramvay yoluna uçarken, kazada 2 kişi yaralandı.
- İHA
- 17.08.2020 - 06:03
Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Yeditepe mahallesinden Üniversiteye doğru giden Tofaş Marka araç ile Renault marka araç kaza yaptı.
KAZAZEDELERE ÇARPMAMAK İSTERKEN KAZA YAPTI
Araçlarından inenlere arkadan gelen 27 BAT 83 plakalı Citroen marka otomobilin sürücüsü Murat B. araçlarından inen yayalara çarpmamak için direksiyonunu tramvay yoluna kırdı.
ARACIN ÇARPTIĞI 2 KİŞİ YARALANDI
Tramvay yoluna uçan otomobilin sürücüsü yaralanmazken, Kazada aracın çarptığı 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 25 Aralık devlet hastanesine kaldırıldı.