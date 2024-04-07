Gaziantep'te kazaya müdahale eden polislere tır çarptı: 4 yaralı

AA & Ensonhaber
Gaziantep'te TAG Otoyolu'nda aynı yönde seyreden iki tır çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bu sırada kazayı fark etmeyen sürücünün kullandığı başka bir tır, olaya müdahalede bulunan polislerin aracına çarptı.
3 trafik polisi 4 yaralı
Kazada yaralanan 3 trafik polisi 4 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Adana yönü trafiğe kapatılan otoyol ekiplerin yaklaşık iki saatlik çalışmasının ardından açıldı.
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