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    Gaziantep'te keçileri kaybettiği için saklanan kardeşler bulundu

    Otlatmaya çıkardıkları kedileri kaybeden kardeşler, ailelerinden korktukları için saklandı. 14 saat boyunca bulunamayan kardeşler, saklandıkları yerden alınarak ailelerine teslim edildi.
    • DHA
    • 09.08.2021 - 16:57
    • Güncelleme : 09.08.2021 - 17:01
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    Gaziantep'te keçileri kaybettiği için saklanan kardeşler bulundu

    Gaziantep'teki Serince Mahallesi'nde yaşayan Kaya Ailesi'nin çocukları Mikail ile Berat, keçileri otlatmaya gittikten sonra dün akşam saatlerinde eve dönmedi.

    Kendi imkanlarıyla çocuklarını arayan aile, sonuç alamayınca saat 20.00 sıralarında kayıp başvurusunda bulundu.

    Jandarma ve AFAD ekiplerinin başlattığı aramaları çalışmaları gece boyu devam etti.

    14 SAAT SONRA BULUNDU

    Ekiplerin aradığı iki kardeş, bugün saat 10.00 sıralarında evlerine 1 kilometre mesafedeki boş arazide saklanırken bulundu. Kardeşlerin, otlatmaya çıktıkları keçileri kaybettikleri ve ailelerinden korktukları için geceyi arazide saklanarak geçirdikleri belirlendi.

    Gaziantep te keçileri kaybettiği için saklanan kardeşler bulundu #1

    "KEÇİLERİ BULAMADIĞIMIZ İÇİN KORKTUK"

    Keçileri kaybettikleri için eve gitmediklerini ifade eden Berat Kaya, "Biz keçileri otlatmak için tarlaya gittik. Arkadaşlarla sohbet ettiğimiz sırada keçiler kayboldu. Biz de dağa çıkarak keçileri aramaya çıktık. Bulamadığımız için korktuk ve saklandık. Ağabeyim, 'keçileri bulmadan eve gitmeyelim, annem babam bize kızar' dedi. Korktuğumuz için geceyi arazide geçirdik. Sabah jandarma ekiplerinin seslerini duyduk ve yanlarına gittik. Ailemiz bize kızmadı. Daha sonra da keçiler başka yerde bulunmuş." dedi.

    Gaziantep te keçileri kaybettiği için saklanan kardeşler bulundu #2

    ARAZİDE SAKLANDILAR

    Mikail Kaya da keçileri kaybettikleri için korkup kardeşi ile eve dönemediklerini ve geceyi arazide saklanarak geçirdiklerini ifade etti.

    Gaziantep te keçileri kaybettiği için saklanan kardeşler bulundu #3

    "ÇOCUKLARIMIZ BULUNDUĞU İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

    Çocukları kaybolduktan sonra çok korktuklarını ve jandarmaya haber verdiklerini söyleyen anne Zekiye ve baba Ökkeş Kaya, "Çocuklarımız bulunduğu için çok mutluyuz. Çocuklarımızı 14 saat sonra bulan ekiplere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

    Gaziantep te keçileri kaybettiği için saklanan kardeşler bulundu #4

    KEÇİLER DE BULUNDU

    Öte yandan Kaya Ailesi'nin kaybolan 9 keçisinin de jandarma ekiplerince bulunduğu öğrenildi.

    Gaziantep te keçileri kaybettiği için saklanan kardeşler bulundu #5

    Gaziantep te keçileri kaybettiği için saklanan kardeşler bulundu #6

    Gaziantep te keçileri kaybettiği için saklanan kardeşler bulundu #7

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