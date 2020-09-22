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Gaziantep'te kendi yaptığı kazayı görüntüledi

Gaziantep'te kendi yaptığı kazayı görüntüledi

Gaziantep'te, seyir halinde olan bir otomobilin önündeki traktöre çarpma anı araç kamerası tarafından kaydedildi.