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Gaziantep'te kendi yaptığı kazayı görüntüledi
Gaziantep'te, seyir halinde olan bir otomobilin önündeki traktöre çarpma anı araç kamerası tarafından kaydedildi.
- İHA
- 22.09.2020 - 16:54
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Bahattin Nakıpoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Asri Mezarlık yönünden otogar yönüne seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, ışıkları geçtikten sonra önünde ani manevra yapan traktöre arkadan çarptı.
Otomobilin traktöre çarpma anı ise araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
MADDİ HASAR OLUŞTU
Kazanın ardından iki araç cadde üzerindeki refüje çıkarken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olayda kimsenin yaralanmaması ise sevindirdi.
Gaziantep'te kendi yaptığı kazayı görüntüledi ViDEO