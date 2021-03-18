Gaziantep'te kına gecesi damadı öldüren 4 kişinin cezası belli oldu

Gaziantep'te kına gecesinde damadın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yargılanan gelinin babası, annesi, ağabeyi ve dayısına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya; gelinin babası Mehmet (46), annesi Ayyuş (42), kardeşi Cafer (22) ve dayısı Gökhan Gökbulut (34) bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Taraf avukatları ve olayda yaralanan damadın annesi Meryem Fidan, salonda hazır bulundu.

"FIRSAT KOLLUYORDUM"

Sanık Mehmet Gökbulut, "Zaten fırsat kolluyordum. Aramızda tartışma çıkınca da bıçakla boğazını kestim. Kızım Damla hamile olmadığı halde Meryem Fidan, 'Kızın hamile' demiştir. Tahrik hükümleri uygulansın." dedi.

"BERAATİMİ İSTERİM"

Ayyuş Gökbulut ise iddia makamının mütalaasında aleyhe olan hususları kabul etmediğini belirterek, "Önceki savunmalarımı ve avukatımın beyanlarını tekrar ederim. Uzun süredir tutukluyum. Hem ben hem çocuklarım mağdur durumdadır. Bu mağduriyetin giderilmesini talep ediyorum. Tahliyemi ve beraatimi isterim." ifadelerini kullandı.

Sanık Gökhan Gökbulut da tüfeği çekme amacının olayın büyümesini önlemeye yönelik olduğunu öne sürdü. Cafer Gökbulut ise tahliye ve beraatini talep etti.

TÜM ZANLILARA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, damat Eser Efsane'yi "Tasarlayarak öldürme" suçundan sanıklar Mehmet, Ayyuş, Cafer ve Gökhan Gökbulut'un ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verdi, cezalarda indirim uygulamadı.

Sanıklardan Mehmet Gökbulut ayrıca, Meryem Fidan'a yönelik "kasten yaralama" suçundan da 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bu arada Cafer Gökbulut'un, Meryem Fidan'a yönelik "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise beraatine karar verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kahramanmaraş’ta yaşayan Eser Efsane ile Gaziantep’te yaşayan Damla Efsane, yaklaşık 5 ay önce nişanlandı. Bir ay sonra nikah masasına oturan çift, daha sonra da düğün hazırlıklarına başladı. Ancak aileler, düğün alışverişi nedeniyle tartıştı. Kız ailesi düğünden vazgeçince çift, Kahramanmaraş'a kaçtı. Aile büyüklerinin araya girmesi üzerine Damla Efsane'nin ailesi düğün için izin verdi. 20 Eylül günü kız evinin önünde kına gecesi düzenlendi.

Kınada gelinin babası Mehmet Gökbulut, damat Eser Efsane'yi boğazını keserek öldürdü. Annesi Meryem Fidan'ı da ağır yaraladı. Gökbulut ile cinayette kendisine yardım ettikleri iddia edilen eşi Ayyuş Gökbulut, oğlu Cafer Gökbulut ve kayınbiarederi Gökhan Gökbulut tutuklandı.