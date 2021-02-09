Gaziantep’te kırılan asma kattan düşen apartman görevlisi öldü

Malzeme almak için girdiği apartman deposunda asma katın çökmesi sonucu beton zemine düşen apartman görevlisi, yaşamını yitirdi.

Gaziantep’in Şahintepe Mahallesi’ndeki bir apartmanın görevlisi Servet Demir (46), binanın deposu olarak kullanılan bölüme temizlik malzemeleri almak için girdi.

Demir, deponun asma katında yürürken kartonpiyer zeminin kırılması sonucu 3 metre yükseklikten düştü.

UZUN SÜRE KİMSE FARK ETMEDİ

Başının üzerine düşen ve ağır yaralanan apartman görevlisini kimse fark etmedi. Uzun süre kendisine ulaşamayan yakınları Servet Demir’den haber alamayınca binaya geldi.

TELEFON SESİNDEN BULUNDU

2 saat boyuncu düştüğü yerde kalan Servet Demir’i yakınları bina çevresinde dolaşarak bir yandan da cep telefonunu aradı.

Apartmanın deposundan gelen telefon sesini duyan yakınları kepengi kırarak içeri girdi.

SAĞLIK EKİPLERİ GELENE KADAR CAN VERDİ

Yerde hareketsiz yatan Servet Demir’i gören yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Servet Demir’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

SORUŞTURMA AÇILDI

5 çocuk babası Servet Demir’in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.