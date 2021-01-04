Gaziantep’te kısıtlamada dışarı çıktı, 7 bin lirasını kaptırdı

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda bankadan çektiği parayı çaldıran kadın ve çevredeki vatandaşların uzun süre peşinden koştuğu kapkaççı, izini kaybettirdi.

Kısıtlamanın ikinci gününde para çekmek amacıyla sokağa çıkan H.K., Gaziantep’in Nizip ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi Tuna Sokak'taki ATM'den 7 bin TL çekerek evine dönmek için yola çıktı.

Bankadan itibaren takip edildiği tahmin edilen kadının elindeki çantası, arkasından yaklaşan bir kişi tarafından alındı.

Para dolu çantayı kapan kapkaççı, hızla kaçmaya çalışırken, ne olduğunu anlamaya çalışan kadın da hemen onun peşine düştü.

O ANLAR KAMERADA

O esnada yoldan geçen bir aracın altında kalmaktan son anda kurtulan kadın, koşmaya devam etti.

Yaptığı frenle son anda kadına çarpmadan durmayı başaran aracın sürücüsü de bir süre bekledikten sonra direksiyonunu kadın ve kapkaççının koştuğu yöne doğru kırdı.

Çevredeki bazı vatandaşlar da kadının peşinden koşarak, kapkaççıyı yakalamaya çalıştı. Olay anında yaşananlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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ÇANTAYI BOŞALTIP, SOKAĞA ATTI

Kısa süreli kovalamaca sonucunda kapkaççının izini kaybeden kadın ve yanındakiler, içerisinde 7 bin TL bulunan çantayı boş bir şekilde yere atılmış halde buldu.

Olay nedeniyle büyük korku ve şok yaşayan H.K., isimli kadın polise başvurarak yardım istedi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.