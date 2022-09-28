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    Gaziantep'te kızının cenazesini alan baba kendinden geçti

    Darbedilerek öldürüldükten sonra derin dondurucuya konulan 3 yaşındaki Lina'nın cenazesi babasına teslim edildi. Aile ayakta durmakta güçlük çekti.
    • 28.09.2022 - 13:07
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 13:13
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    Gaziantep'te kızının cenazesini alan baba kendinden geçti

    Gaziantep'te yaşanan minik çocuk cinayeti, Türkiye'yi yasa boğmuştu.

    3 yaşındaki Lina darbedilerek öldürülüp, cesedi derin dondurucuya konuldu.

    Dondurucuda karnı şişmiş halde bulunan Lina, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na otopsi için gönderildi.

    Yapılan otopsi sonrasında minik Lina'nın cansız bedeni aileye teslim edildi.

    Acılı baba, bebeğinin cesedini teslim aldı

    Cenazeyi almaya anne Melisa İlhan gelmezken, baba Abdurrahman Erbay, babaanne Sevim Erbay ve yakınları cenazeyi teslim aldı.

    Baba Abdurrahman Erbay güçlükle ayakta dururken kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

    Gaziantep te kızının cenazesini alan baba kendinden geçti #1

    Olayın geçmişi

    Talihsiz Lina'nın annesi Melisa İlhan'ın, eşinden boşanarak çocukluk arkadaşının evine taşındığı, çocuklarının kendisine gösterilmediğini ve işkenceye maruz kaldıklarını açıkladığı iddia edildi.

    Bir diğer iddiaya göre annenin verdiği bilgiler doğrultusunda aramaya geçen ekipler, minik Lina'nın cesedine ulaşmıştı.

    Öte yandan minik Lina'nın babaannesi ise "O anneleri Melisa’yı asın. Bunu anneleri Melisa, Mehmet Aksoy, Gamze, Kiraz hep beraber yaptı." ifadelerini kullanmıştı.

    Gaziantep te kızının cenazesini alan baba kendinden geçti #2

    Gaziantep te kızının cenazesini alan baba kendinden geçti #3


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