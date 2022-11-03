Gaziantep’te komşu kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

Gaziantep’te aralarında husumet bulunan komşu iki ailenin silahlı kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Güneş Mahallesi'nde, aralarında daha önce husumet bulunan komşu iki aile arasında tartışma çıktı.

Silahlı kavgada kan aktı

İHA'nın haberine göre, kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavga sırasında ateşlenen kurşunların hedefi olan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 31 yaşındaki Halil Göy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mahallede geniş güvenlik önlemi alındı

Yaşanan silahlı kavga sonrası gerginliğin hakim olduğu olay yerinde polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili 2 şahsın gözaltına alındığı öğrenilirken geniş çaplı soruşturma başlatıldı.



