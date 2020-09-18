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- Gaziantep'te komşularının çocuğuna şiddet uygulayan çift kamerada
Gaziantep'te komşularının çocuğuna şiddet uygulayan çift kamerada
Oğullarıyla tartışan 10 yaşındaki Muhammet'i apartmanın garajında dakikalarca döven aile, izleyenleri hayrete düşürdü.
- DHA
- 18.09.2020 - 14:39
- Güncelleme : 18.09.2020 - 14:39
Gaziantep'in Akkent Mahallesi'nde yaşayan 10 yaşındaki Muhammet Uğur Kaya, bisiklet sürdüğü sırada komşularının oğlu ile çarpıştı.
Ufak kaza sonrası ikili arasında tartışma yaşandı.
Gaziantep'te komşularının çocuğuna şiddet uygulayan çift kamerada VİDEO
ARKADAŞININ AİLESİ ŞİDDET UYGULADI
Tartışmanın ardından apartmanlarının garajına bisikletini bırakan Muhammet Uğur Kaya, atıştığı arkadaşının anne ve babası tarafından darbedildi.
Garaja gelen kadın ile kocası, Kaya'yı yere yatırıp dakikalarca tekme tokat dövdü.
O ANLAR KAMERADA
Yaşanan o dehşet anlar kameraya yansırken, çocuklarını hastaneye götürüp tedavi ettiren aile komşularından şikayetçi oldu.