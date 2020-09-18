Gaziantep'te komşularının çocuğuna şiddet uygulayan çift kamerada

Amy Dorris, Trump'ın kendisini taciz ettiğini söyledi

Kimlik ve sürücü belgesi birleşiyor

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Yunan gazetesi Erdoğan’a hakaret etti

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