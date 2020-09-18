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    Gaziantep'te komşularının çocuğuna şiddet uygulayan çift kamerada

    Oğullarıyla tartışan 10 yaşındaki Muhammet'i apartmanın garajında dakikalarca döven aile, izleyenleri hayrete düşürdü.
    • DHA
    • 18.09.2020 - 14:39
    • Güncelleme : 18.09.2020 - 14:39
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    Gaziantep'te komşularının çocuğuna şiddet uygulayan çift kamerada

    Gaziantep'in Akkent Mahallesi'nde yaşayan 10 yaşındaki Muhammet Uğur Kaya, bisiklet sürdüğü sırada komşularının oğlu ile çarpıştı.

    Ufak kaza sonrası ikili arasında tartışma yaşandı.

    Gaziantep'te komşularının çocuğuna şiddet uygulayan çift kamerada VİDEO

    ARKADAŞININ AİLESİ ŞİDDET UYGULADI

    Tartışmanın ardından apartmanlarının garajına bisikletini bırakan Muhammet Uğur Kaya, atıştığı arkadaşının anne ve babası tarafından darbedildi.

    Garaja gelen kadın ile kocası, Kaya'yı yere yatırıp dakikalarca tekme tokat dövdü.

    Gaziantep te komşularının çocuğuna şiddet uygulayan çift kamerada #1

    O ANLAR KAMERADA

    Yaşanan o dehşet anlar kameraya yansırken, çocuklarını hastaneye götürüp tedavi ettiren aile komşularından şikayetçi oldu.

    Gaziantep te komşularının çocuğuna şiddet uygulayan çift kamerada #2

    Gaziantep te komşularının çocuğuna şiddet uygulayan çift kamerada #3

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