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- Gaziantep’te kontrolsüz park eden tıra çarpan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
Gaziantep’te kontrolsüz park eden tıra çarpan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
- İHA
- 23.05.2021 - 15:07
Gaziantep’te, 6 Mayıs Perşembe günü öğleden sonra Beykent Kavşağı yakınlarında motosikletiyle şehir merkezine doğru seyir halinde olan lise öğrencisi Muhammet Önel (18), arıza nedeniyle hiçbir uyarı levhası koymadan yol kenarına park eden bir tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisi ile genç savrularak yere düştü.
Kazayı gören vatandaşlar gencin yardımına koştu.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tır sürücüsü gözaltına alındı.
GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI
Devlet hastanesinde 15 gün boyunca tedavi gören Muhammet Önel, özel bir hastaneye sevk edildi.
Önel, 17 günlük yaşama mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.
Baba Çetin Önel ile amca Serdar Önel, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazeyi teslim aldı.
Kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.