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Gaziantep’te kontrolsüz park eden tıra çarpan genç, yaşam mücadelesini kaybetti

Gaziantep’te kontrolsüz park eden tıra çarpan genç, yaşam mücadelesini kaybetti

Motosikletiyle seyir halinde olan liseli genç, arıza yaptıktan sonra yol kenarına kontrolsüz park eden tıra arkadan çarptı. Ağır yaralanan genç, tüm tedaviye rağmen kurtarılamadı.