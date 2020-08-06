Motosikletiyle ilerlerken bir köpeğin saldırısına uğrayan sürücü kaza yaparak yaralanırken, o anlar kameraya yansıdı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Köklü Mahallesi'nde motosikletiyle ilerleyen Zeynel Abidin Demir, aniden önüne çıkan bir köpek tarafından saldırıya uğradı.

KAZA YAPTI

Köpekten korkup motosikletin kontrolünü kaybederek yola savrulan Demir, yaralandı. Kaza anı ise motosiklete bağlı olan kamera tarafından görüntülendi.

Gaziantep'te köpeğin saldırısına uğrayan motosikletli ViDEO

"İKİMİZİN DE CANI YANDI"

Demir, "Köpeğin saldırısı sonucu motosikletle yola savruldum. Benim canım yanarken, motosiklete çarpan köpeğin de canı çok yandı. Birkaç gün kol ağrısı çektim. Çok şükür ben iyiyim, köpeğin de durumunun iyi olduğunu öğrendim" dedi.