Gaziantep'te korkunç olay! Çocuğunun oyuncağını almaya giden baba ağır yaralandı Çocuğunun unuttuğu oyuncak bebeği almaya giden Mustafa Demirkıran, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Talihsiz baba yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

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İHA

Gaziantep Şehitkamil ilçesine bağlı Pancarlı Mahallesi'nde 5 yaşındaki kızının oyuncak bebeğini unutması üzerine geri dönüp oyuncak bebeği almak isteyen 48 yaşındaki Mustafa Demirkıran'a otomobil çarptı.

Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Demirkıran, çevredekilerin ihbarı üzerine 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesine alınan Demirkıran’ın durumunun ciddi olduğu ve 5 gündür yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

O anlar güvenlik kamerasında

Kaza anında yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Demirkıran’ın yol kenarında yürüdüğü ve kamera açısından çıktığı esnada yolun karşısına geçmek isterken hızla gelen aracın çarptığı ve arkasından gelen araçların bir anda yavaşladığı görülürken diğer sürücülerin ise kazada ağır yaralanan Demirkıran’a yardıma koştuğu anlar yer aldı.

"İlk gün yakalandı sonra serbest bırakıldı"

Kazayı anlatan Uğur Demirkıran, hastanede yatan ağabeyinin yoğun bakımda 5 gündür yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, “Kaza, 18 Mart Pazartesi akşamı saat 21.00'de oldu. Bize saat 10.00’da haber geldi. Sonra biz hastaneye geldik. Hastanede tomografisi çekildi. Bizim kazayla ilgili bilgimiz yoktu. Daha sonra öğrendiğimiz kadarıyla araç direkt geliyor. Fren bile yapmadan ağabeyime çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle yere yığılıyor. Kaza dolayısıyla beyinde ve vücudun farklı bölgelerinde hasar meydana geldi.

Pazartesi gününden beri yoğun bakımdaydı. Beyin kanaması şu anda durdu. Ağabeyimin uyanmasını bekliyoruz. Kazayı gerçekleştiren şahıs bildiğimiz kadarıyla ilk gün yakalandı. Karakola götürülüp ifadesi alınmış. Daha sonra serbest bırakılmış. Ağabeyimin ifadesi olmadığı için şahıs serbest bırakıldı.” dedi.

"Görgü tanıkları tek araç dedi"

Kazaya 2 aracın karıştığı iddiasına cevap veren Uğur Demirkıran, kazaya karışan 2 aracın olmadığı ve görgü tanıklarının ifadesine göre kazayı gerçekleştiren bir aracın olduğunu aktardı. Demirkıran, “Ağabeyimin durumunun nasıl olacağı belli değil. Yatalak, engelli veya felç mi kalacak bilmiyoruz. Bizim önceliğimiz ağabeyimin sağlığı. Bize ilk önce iki aracın ağabeyime çarptığı söylendi. Önce biri sonra biri vurdu denildi.

Fakat olay yerindeki görgü tanıkları tek aracın olduğunu söyledi. Hatta ağabeyime çarpan araç hareket etmeye çalışmış. Ama oradaki vatandaşlar onun gitmesine izin vermemiş. Sağlık ekipleri, polis ve olay yeri incele ekibi gelmiş tutanaklar tutulmuş.” ifadelerini kullandı.

"Adli işlemler için ağabeyimin uyanmasını bekliyoruz"

Adli sürecin devam etmesi için ağabeyinin uyanmasını beklediklerini söyleyen Uğur Demirkıran, “Çarpan şahıs da genç bir arkadaş. Kimse kimsenin canını yakmak istemez. Ama bir insan bu hale getirilip ortadan kaybolunmaz. Yani bu süreçte destek beklerdik. Yakınları geldi geçmiş olsun demek için. Fakat daha yakınların da gelip geçmiş olsun demelerini beklerdik. Hak ne ise o olsun. Ağabeyim entübe olduğu için kaza ile ilgili adli işlemler için ağabeyimin uyanmasını bekliyoruz.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)