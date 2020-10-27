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    Gaziantep'te koronavirüs tedbirlerine uymayan 1053 kişiye ceza

    Ekipler, 1053 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle cezai işlem uyguladı.
    • AA
    • 27.10.2020 - 12:29
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    Gaziantep'te koronavirüs tedbirlerine uymayan 1053 kişiye ceza

    Gaziantep'te koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

    Tedbirler kapsamında kuralları ihlal edenler hakkında cezai işlem yapıldı.

    1053 KİŞİYE CEZA KESİLDİ

    Ekiplerin dünkü denetimlerinde, 1053 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

    Karantina hükümlerine aykırı davranan 5 kişiye idari işlem yapılırken, denetlenen 170 iş yerinde ise bir olumsuzluğa rastlanmadı.

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