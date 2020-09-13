Gaziantep'te koronavirüsten ölen hastanın yakınları hastaneyi bastı

Şehitkamil hastanesinde koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden bir hastanın yakınları, yoğun bakım servisini basarak sağlık çalışanlarını darp etmek istedi.

Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım servisi bölümünde meydana gelen olayda, 3 gündür koronavirüs nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Halil K., doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Halil K.'nin yakınları ise ihmal iddiasıyla doktora saldırdı. Saldırı karşısında doktor ve diğer sağlık çalışanları kendilerini odaya kilitledi.

Grup, yoğun bakımı servisinin camlarını kırdı. Bu sırada bazı tıbbi malzemeler zarar gördü.

4 POLİS HAFİF YARALANDI

Olayı görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kalabalığı havaya ateş açarak dağıttı.



Arbede sırasında 4 polis hafif şekilde yaralanırken, 5 kişi ise gözaltına alındı.