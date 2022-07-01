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    Gaziantep'te kulübe rezervasyonsuz alınmayınca kan döktüler

    Gittikleri gece kulübünde rezervasyonları olmadığı için içeri alınmayan bir grup, silahlarla saldırıya geçti. Rastgele açılan ateşte 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
    • 01.07.2022 - 14:04
    • Güncelleme : 01.07.2022 - 14:55
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    Gaziantep'te kulübe rezervasyonsuz alınmayınca kan döktüler

    Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesi’ndeki Primemall AVM’deki Jolly Joker adlı gece kulübüne bir grup arkadaş girmek istedi.

    Gece kulübüne rezervasyon yaptırmadıkları anlaşılan grup, içeri alınmadı.

    Şahısların içeri alınmaması nedeniyle gelen grupla mekandaki görevliler arasında sözlü tartışma çıktı.

    Rastgele ateş açmaya başladılar

    Rezervasyonları olmadığı için görevliler tarafından içeriye alınmayan kişiler, tartışmanın dozunun yükselmesiyle birlikte silahlarına davrandı.

    Taşkınlık çıkaran kişilerin kulüpte rastgele ateş açmasıyla mermilerin hedefi olan Emirhan A. (19) ile Erdem G. (25) ağır yaralanırken, Mehmet P. (25) ile Hatip A. hafif yaralandı. Kulüpte eğlendiği esnada silah seslerinin art arda gelmesiyle büyük korku yaşayan müşteriler, panikle kendilerini dışarı attı.

    Gaziantep'te kulübe rezervasyonsuz alınmayınca kan döktüler VİDEO

    Gaziantep te kulübe rezervasyonsuz alınmayınca kan döktüler #1

    Eğlenirken kurşunların hedefi oldular

    112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine AVM’ye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Emirhan A. ile Emin G.’yi ambulansla GAÜN Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne, hafif yaralı Mehmet P. ile Hatip A.'yı ise Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Emirhan A. ile Erdem G.’nin hayati risklerinin devam ettiği öğrenildi.

    Gaziantep te kulübe rezervasyonsuz alınmayınca kan döktüler #2

    Müşterilerin üzerine kurşun yağdırdılar

    Olay yerine sevk edilen polis ekipleri AVM’de geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, silahla gece kulübündeki müşterilerin üzerine kurşun yağdıran kişi ya da kişileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

    Gaziantep te kulübe rezervasyonsuz alınmayınca kan döktüler #3

    Gaziantep te kulübe rezervasyonsuz alınmayınca kan döktüler #4


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